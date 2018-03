PD Ameglia: "Il partito che ha perso più voti è Forza Italia"

Sarzana - Val di Magra - Il risultato elettorale del Pd ad Ameglia, in perfetta media nazionale, si attesta sul 18.80%. È sicuramente un risultato molto negativo che merita un'attenta riflessione. Renzi si è doverosamente dimesso e lunedì si terrà la direzione nazionale che fisserà la data dell'assemblea. Gli elettori ci hanno punito e hanno premiato il Movimento 5 Stelle e la Lega. Ora noi siamo all'opposizione e tocca a chi ha vinto cercare i voti necessari per la fiducia nelle due Camere. Vedremo.

Anche a livello locale analizzeremo bene i dati ed a breve verrà convocata l'assemblea comunale degli iscritti.

Rispetto al 2013 abbiamo perso 150 voti passando dal 24% al 19%. Impressionante l'impennata della Lega che è passata dai 29 voti del 2013 ai 550 voti di oggi. Un balzo dall'1% al 20,75%! Il M5S é passato dagli 803 voti del 2013 (29,65%) agli attuali 640 voti (26,95%) con una perdita secca, in controtendenza, di 163 voti.

Il partito che ha perso più voti però a sorpresa è Forza Italia, che è passato dai 751 voti del 2013, equivalenti al 27,7%, agli attuali 413 voti (15,6%). Una perdita secca di 338 voti che evidentemente sono passati alla Lega. Il fatto merita attenzione perché Forza Italia è il partito del Governatore Toti, che ad Ameglia ha la residenza, ed è anche il partito di tutti i consiglieri comunali di maggioranza (assessori compresi). Se, come pensa il Sindaco De Ranieri, fosse vero (e noi ne dubitiamo fortemente) che sul voto del 4 marzo ha avuto una qualche influenza la politica locale, allora il voto ci direbbe che il partito del Sindaco (F.I.) ha perso vistosamente consenso. In realtà il dato locale ha influito minimamente, ma ciò non ci esime da una onesta riflessione e da una piena assunzione di responsabilità. In questo quadro, se da una parte non possiamo che rallegrarci per l'elezione alla Camera di Raffaella Paita, a cui vanno le nostre congratulazioni, dall'altra siamo molto dispiaciuti per la mancata elezione al Senato di Juri Michelucci e Massimo Caleo alla Camera, a cui vanno i nostri ringraziamenti per l'impegno profuso. Il ringraziamento piu sentito va però agli elettori e ai militanti del PD. È da loro e con loro che ora bisogna ripartire.



Il Segretario PD Ameglia-Fiumaretta

Sandro Genovesi