Orlando cita Joker e guarda al congresso: "Pd sia guidato da amministratori"

Sarzana - Val di Magra - Due ore e mezza di riflessione targata Partito democratico oggi pomeriggio al Cinema moderno di Sarzana. L'incontro, che ha messo al centro la Manovra, ha visto partecipare un centinaio di persone tra simpatizzanti, militanti e amministratori – come i sindaci Montebello, Paganini, Scampelli e Silvestri – nonché gli ex primi cittadini sarzanesi Caleo e Guccinelli. Ha aperto le danze il segretario cittadino Rosolino Vico Ricci, il quale, lodati gli sforzi della Legge di bilancio, soprattutto sul fronte sanità, ha definito “difficile per il Pd governare con Cinque Stelle e Italia Viva perché spesso attaccano l'azione di governo solo per ottenere modifiche e metterci il cappello, insomma per dire di essere più bravi degli alleati”. Parola poi al capogruppo nel consiglio sarzanese Daniele Castagna: “Il centrodestra voleva portare Sarzana alla ribalta nazionale e internazionale, in effetti c'è riuscito: con la proposta del quartiere a luci rosse e con la missione cinese del vicesindaco. La macchina comunale? Non è gestita con la dovuta attenzione, l'Ufficio urbanistica è in via di destrutturazione, quello Tributi pare destinato alla stessa sorte... forse perché si pensa ad appaltare all'esterno. Poche le risposte sul sociale, non c'è gran voglia di dare una mano alle fasce deboli”. E ancora: “Per la gente non siamo più un riferimento come una volta. Dobbiamo ritrovare unità e giocare un ruolo positivo e baricentrico per battere questo brutto fronte sovranista e populista nero come la pece”.



Daniele Borioli, commissario (“ma preferirei essere chiamato vice questore, come Rocco Schiavone”, ha scherzato) del Pd spezzino ha confermato che il congresso provinciale si terrà tra la fine di gennaio e i primi di febbraio. L'ex senatore piemontese ha lanciato lo sguardo alle regionali, occasione “per rimettere la regione sui binari del buon governo e interrompere la deriva inaugurata da Toti, caratterizzata ad esempio dalla volontà di indebolire la sanità pubblica rendendola terra di conquista del privato”. Borioli si è detto convinto che “sta arrivando il momento di capire se ci siano le condizioni per portare avanti l'esperimento di governo con i Cinque stelle”, ha messo in guardia nei confronti di “una destra sovranista e ipernazionalista che ha la propensione ad avvalersi del consenso di frange antisemite, xenofobe e razziste” e ha definito Italia Viva “poletto semipopulista”. Infine l'invito a “non delegare tutto all'azione di governo, perché bisogna dedicarsi anche alla ricostruzione del partito, con cura e attenzione”. Caleo, anch'egli ex senatore, ha incentrato il suo intervento sull'ambiente “che non deve avere più un ruolo ancillare né essere trattato solo in situazioni emergenziali. Si tratta di un tema chiave per dialogare con le giovani generazioni”. Simpatico siparietto quando il prof si è 'scagliato' contro le bottigliette d'acqua di plastica dando una bonaria occhiataccia alla minerale di Vico Ricci. “Alcuni commenti di Italia Viva provocano sgomento – ha concluso il già primo cittadino -, vogliono ributtarci a sinistra per lasciare spazio al centro a Renzi e ai suoi sodali”. Non è mancato qualche intervento dalla platea, nonché un'emozionata e puntuale relazione di Maria Bianchini, segretario dei Giovani democratici della Val di Magra, che ha illustrato le parti della Manovra maggiormente legate al mondo giovanile.



Ha chiuso l'incontro un lungo intervento dell'onorevole Andrea Orlando, già ministro di Ambiente e Giustizia, vice segretario nazionale, oggi impegnato tra Sarzana e il capoluogo. “La dimensione della manovra è di 30 miliardi – ha spiegato -: 23 per neutralizzare l'Iva, 3 per diminuire il peso fiscale sui salari, 2 per la sanità, 1.5 sul green new deal, mezzo miliardo per rifinanziare il fondo sulla non autosufficienza, infine - soldi tolti con le Manovre precedenti - un miliardo di trasferimenti ai Comuni. Una manovra sostenuta dalla nostra credibilità, in quanto l'Europa ci ha concesso più margine per fare deficit. Questo messaggio purtroppo non è arrivato perché si è parlato solo di Sugar e Plastic tax, cioè il 4 per cento della Manovra. E questo non per colpa di Salvini, ma perché dentro la maggioranza si pensa a lucrare voti agli alleati invece di pensare a battere gli avversari”. Occhi puntati su Renzi e Italia Viva: “No Tax? Nemmeno Reagan e la Tatcher lo dicevano, è una cosa Tea Party, estrema destra americana. Significa rinunciare a usare la leva del fisco per fare redistribuzione. Se dici che non si deve toccare niente, ti vanno bene le cose come sono, con tutte le ingiustizie che si portano dietro”. Per Orlando, in vista dell'approvazione della Legge di bilancio, bisogna “tenere aperto l'obbiettivo di una rimodulazione dell'Iva per provare a dare più potere d'acquisto alle fasce di reddito più basse, che tra l'altro è una cosa necessaria per muovere la domanda interna del nostro Paese. In questo senso si può agire su beni di alto valore economico e di non largo consumo. I tartufi hanno il 5 per cento di Iva, gli assorbenti hanno il 20 per cento, tanto per fare un esempio”. Il vice di Zingaretti ha osservato che “rincorrere Salvini sul No Tax non apre la strada al voto dei moderati” e, guardando al tavolo del governo, ha chiarito: “Chiudiamo la Manovra e poi o si fa un patto politico che abbia degli obbiettivi comuni o altrimenti vanno ridiscusse le ragioni di questa convivenza forzata. E non perché vogliamo andare a votare, ma perché non vogliamo farlo rotolandoci. Cioè, si può scegliere di andare a votare, ma ci si può anche finire senza che lo abbia scelto nessuno”.



Se Caleo poco prima aveva citato Green Book, anche Orlando – non a caso la riunione era al cinema – ha attinto al grande schermo dicendo che “il capitalismo è il modo migliore per produrre beni e servizi, ma ne vanno ripensate le regole. Altrimenti Joker è la metafora di quel che rischiamo”. Il deputato spezzino ha proseguito affermando che “mentre Salvini offre ai più deboli dei colpevoli sbagliati – gli immigrati, l'Europa -, noi dobbiamo lavorare per offrire loro soluzioni, occupandoci di italiani e stranieri senza contrapporli e portando avanti i diritti civili senza dimenticare quelli sociali”. Ancora sull'immigrazione: “Lo Ius culturae riguarda gli extracomunitari? No, riguarda noi. Dobbiamo avere interesse al fatto che gli stranieri si integrino, perché se non succede è un problema sociale”. E ancora: “Ai cittadini non possiamo solo raccontare che la gente che arriva dal resto del mondo porta musica e ricette. Pensiamo a un anziano che si trova in un quartiere completamente cambiato, si può trovare spaesato, può fargli paura anche quello che magari non deve farlo. E se non c'è qualcuno che ti mette in contatto con la novità, alla fine la reazione può essere rabbiosa. C'è una sinistra un po' dell'iperuranio che non si pone questo problema, invece noi dobbiamo porcelo, mettendoci dalla parte di quella porzione di società che avverte un pericolo in tutti i cambiamenti”. Sguardo infine al congresso provinciale che si terrà fra un paio di mesi: “In questa fase di difficoltà dobbiamo mettere a dirigere il partito i nostri amministratori. Non solo loro, ma gli amministratori devono essere il nucleo da cui ripartire”.