Opposizione su dimissioni di Malfanti: "Percorso concordato politicamente"

Sarzana - Val di Magra - “Abbiamo appreso dalla stampa che l'Avvocato Valentina Malfanti si è dimessa dal ruolo di assessore mantenendo invece la carica di consigliere comunale. La stessa ha dichiarato che la scelta è "imputabile a sopraggiunti impegni professionali". Noi non sappiamo se l'ex assessore alluda alla sua recente nomina a membro del cda di Atc Mobilità e Parcheggi di cui è apparsa notizia sempre sulla stampa locale, ma certo riteniamo che sarebbe stato corretto che di questa nomina venisse fatto un cenno nel suo comunicato stampa". Così i consiglieri di Insieme per Ameglia, che proseguono: "In primo luogo perché la nomina in Atc Mobilità e Parcheggi è una nomina politica e in secondo luogo perché si tratta di una società di cui è socia anche Atc Esercizio spa, società di cui a sua volta è socio il Comune di Ameglia.

È pertanto evidente che: si tratti di un percorso concordato politicamente a livello provinciale e comunale che prevedeva evidentemente la nomina dell'avv. Malfanti nella società e le sue conseguenti dimissioni da assessore; esistono ragioni quantomeno di opportunità - se non di incompatibilità - che hanno correttamente spinto l'assessore a dimettersi all'atto della nomina nel cda della società. D'altronde, a parte la dichiarazione di rito, era chiaro a tutti coloro che si occupano attivamente delle questioni politiche locali ad Ameglia che già da tempo esistessero frizioni in giunta e l'avv. Malfanti avesse manifestato il proprio disagio nei confronti dei suoi colleghi. A breve capiremo se sarà rispettata la parità di genere con la nomina di una donna o se invece verrà promosso assessore uno dei due consiglieri leghisti che dopo le elezioni politiche hanno rivendicato un maggior peso, per ora ottenendo le deleghe più pesanti ma non un assessorato. Staremo a vedere. All'avvocato Malfanti auguriamo comunque un buon lavoro nel nuovo ruolo di membro del cda di Atc Mobilità e Parcheggi, che per il vero è un nuovo impegno politico e non certo professionale.”