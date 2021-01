Opposizione presenta interpellanza: "Bagni della scuola ancora senz'acqua"

Sarzana - Val di Magra - "Purtroppo il problema della mancanza di acqua all'istituto scolastico Mario Giacomelli di Castelnuovo Magra non è ancora risolto, nonostante le rassicurazioni del Sindaco Montebello". Così la consigliere comunale dell'opposizione Maria Luisa Isoppo che in merito al disservizio nell'Istituto di Palvotrisia (QUI)lamentato da un genitore, aggiunge: "Si chiedono quindi interventi urgenti e risolutivi. Ciò vale a maggior ragione in questo triste periodo dove è chiesto a tutti noi il rispetto delle regole e dell'igiene. Per questi motivi, data la situazione verificatasi, presenterò un'interpellanza sull'argomento".