Opposizione a Ponzanelli: "Consiglio in aula scelta folle per nascondere incompetenza"

Sarzana - Val di Magra - Non si placa il dibattito dopo il consiglio comunale rinviato martedì sera a causa dell'inadeguatezza della piattaforma scelta dal Comune di Sarzana per far svolgere in via telematica la seduta (QUI), la prima dopo quella del 13 marzo in cui era stato approvato il bilancio. Dopo che ieri il sindaco Ponzanelli aveva nuovamente richiesto la convocazione urgente di un altro consiglio, aprendo anche all'ipotesi di una seduta “in modalità frontale” (QUI), oggi è arrivata la dura replica congiunta firmata dai sei consiglieri dell'opposizione: Castagna e Lorenzini per il Pd, Casini e Raschi per Italia Viva, Giorgi per M5S e infine Mione di Sarzana per Sarzana.



“In un attacco di esasperato populismo – scrivono i consiglieri - il Sindaco di Sarzana invece di correre ai ripari chiedendo aiuto al collega di Spezia - dove hanno fatto il regolare consiglio comunale tramite piattaforma - propone di fare un consiglio comunale con la diretta presenza dei consiglieri in aula. Un scelta folle, contro la legge, che nessuno in Italia adotta. Per nascondere la provata incompetenza sua e dei sui diretti assistenti preferisce mettere in pericolo la salute di consiglieri comunali, segretario comunale e dipendenti. La salute dei familiari – aggiungono - la salute dei cittadini: una vergogna se proposto da colei che per prima dovrebbe tutelare la salute. Il colorito Presidente della Regione Campania direbbe: “Ho sentito dire che il Sindaco di Sarzana non è capace di fare un consiglio comunale da remoto, ma come è possibili lo fanno tutti in tutti i comuni, lo vuole fare con i consiglieri presenti, ma io mando i Carabinieri e con il lanciafiamme. Questa che non riesce ad organizzare un consiglio comunale crede di poter combattere un virus”.”



I consiglieri di minoranza puntualizzano inoltre: “Il momento per l’intera Nazione è drammatico. Dall’inizio della pandemia abbiamo manifestato al Sindaco la nostra volontà di aiutare, non ci ha mai chiamato né risposto. Abbiamo sollecitato un consiglio comunale per parlare dei problemi collegati della Casa di Risposo ed alla lotta al COVID-19. Finalmente è arrivata la convocazione del tanto agognato Consiglio Comunale ed abbiamo presentato Ordini del Giorno.

Due consiglieri comunali tre giorni prima del Consiglio, resisi conto che la piattaforma scelta da Segretario comunale e Presidente del Consiglio Rampi non funzionava, hanno scritto a quest’ultimo manifestando le proprie perplessità, Rampi ha risposto rassicurando sul funzionamento.

Il giorno del Consiglio il sistema non ha funzionato, da parte della minoranza una presa d’atto dell’accorato mea culpa del Segretario e della dichiarata (parere del Segretario comunale) non utilizzabilità della piattaforma per questioni di obbligatorio controllo del numero legale da parte del Presidente.

Da qui una riunione dei Capigruppo che ha elaborato un documento di rinvio del Consiglio comunale, votato all’unanimità, prima fra tutti il Sindaco. Da parte della minoranza ancora nessuna polemica. Abbiamo capito chi innesca le polemiche: il sindaco con un rozzo intervento dove cerca di incolpare la minoranza del rinvio ed altre componenti di maggioranza. Avremmo voluto sentire il Sindaco sul perché dieci ospiti della casa di riposo sono morti, sul perché sono stati smarriti i tamponi della casa di riposo e non solo, sul perché c’è stato un così grave ritardo nell’effettuare i tamponi stessi e nell’isolare la casa di Riposo.

Ciò non è stato consentito dalla manifesta incapacità e dalla supponenza di Sindaco, Rampi e segretario comunale: avrebbero potuto ascoltare i dubbi della minoranza e scegliere un altro programma. I veri danneggiati dal grave errore di scelta della piattaforma sono i cittadini e la minoranza. Ora il Sindaco, con l’acqua alla gola per la manifesta inettitudine, contrattacca e cerca di incolpare come solito qualcuno, in questo caso la minoranza. Se la situazione non fosse drammatica farebbe sorridere. Ancora una volta si raggiunge l'apice dell'assurdo e dopo le tristi note passate anche in cronaca nazionale, arriviamo ad essere l'unico comune d'Italia che ha tentato invano e per più di cinque ore di avviare la discussione su un tema estremamente importante, e che non ce l'ha fatta a causa dell'inadeguatezza del programma multimediale scelto da lei e dalla stessa amministrazione”.

“Cosa dire di più – concludono - noi di minoranza la preghiamo di seguire almeno questo consiglio: si faccia aiutare da tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza, non sia presuntuosa, esca dalla continua campagna elettorale in cui si trova, formi un comitato composto da tecnici e consiglieri di maggioranza e minoranza, affinché tutti insieme si cerchi di trovare le soluzioni sanitarie, economiche, sociali per ridare un futuro dignitoso alla città”.