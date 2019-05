Opposizione: "Vicenda Ameglia Servizi è grave e merita riflessione"

Sarzana - Val di Magra - La notizia di un'indagine giudiziaria sulla vicenda Ameglia Servizi non ci stupisce, dato che abbiamo seguito la vicenda da vicino e ne conosciamo la complessità, avendo esaminato tanti atti.

Abbiamo cercato di segnalare con gli strumenti che ci sono dati (mozioni, interrogazioni, interpellanze, interventi in consiglio comunale e lettere) i nostri dubbi circa l'operato dell'attuale amministrazione, votando sempre contro e in un caso abbandonando addirittura l'aula.

La nostra sensazione é sempre stata che nella smania di utilizzare questa vicenda per fini propagandistici siano state prese decisioni sbagliate, talvolta illegittime.

La situazione é grave, ma non saremo certo noi a cavalcarla. Ci sono indagini in corso - perché di questo si tratta - e attenderemo rispettosamente che la giustizia faccia il suo corso.

Ma sicuramente, é inutile nasconderlo, la vicenda ha anche delle implicazioni politico-amministrative gravi che meritano un'attenta riflessione da parte di tutti, in primis da parte del Sindaco.