Officina Rossa celebra "100 anni di comunismo in Italia"

Sarzana - Val di Magra - Officina Rossa - spazio popolare & Rifondazione Comunista Castelnuovo Magra-Luni presentano "100 anni di Comunisno in Italia e 30 anni di Rifondazione Comunista". A 100 anni dalla nascita avvenuta nel 21 gennaio 1921 con la scissione dal Partito Socialista Italiano, il Partito Comunista d'Italia - sezione italiana dell'Internazionale Comunista diventa il grande riferimento per lavoratori, contadini e fasce meno abbienti, che, guardando verso la Rivoluzione Bolscevica, non si sentivano più rappresentati dalla staticità del PSI. Grande protagonista di tutta la storia del nostro Paese, il partito troverà la sua ingloriosa dissoluzione politica-culturale nel 1991 con la svolta della Bolognina. Proprio per quella sciagurata scelta dei dirigenti, una corrente decise, insieme ad altre forze comuniste, di farsi portatrice naturale e continuare con quel patrimonio storico, culturale e sociale dando vita al Partito della Rifondazione Comunista; forza politica che, dopo 30 anni, grazie alla sua organizzazione e dedizione dei militanti continua ad essere radicata nei territori e nelle istituzioni italiane, nonostante l'assenza negli ultimi anni dal Parlamento e dal dibattito mainstream.Dei grandi protagonisti, della storia, attualità e necessità del Socialismo, parleremo venerdì 22 gennaio dalle ore 21 sulla pagina Facebook "Officina Rossa - spazio popolare" con Veruschka Fedi, segretaria provinciale PRC, Sergio Olivieri, già deputato PRC, Matteo Pucciarelli, giornalista de La Repubblica, Maria Grazia Meriggi, professoressa di Storia Contemporanea presso l'Università degli studi di Bergamo, e col contributo di Marino Severini dei Gang, storico gruppo rock marchigiano.