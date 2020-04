Officina Rossa: "Istituzioni locali pretendano le dimissioni di Iacopi"

Sarzana - Val di Magra - "Purtroppo anche quest'anno, in occasione della ricorrenza della Liberazione dal nazifascismo, non sono mancate le solite inutili, deprecabili polemiche anche da parte di figure istituzionali. Alcuni post Facebook di Emilio Iacopi, capogruppo della Lega di Sarzana (città medaglia d'argento al valor militare) gettano discredito sulla guerra di Liberazione dal nazi-fascismo e incitano con immagini inequivocabili a colpire chi canta Bella ciao. E' del tutto inaccettabile che un rappresentante istituzionale possa fare pubblicamente esternazioni che offendono la memoria di quanti sacrificarono la loro vita per restituire dignità, libertà e democrazia al nostro paese. Come Officina Rossa, anche attraverso i nostri rappresentanti istituzionali nei tre comuni limitrofi (Luni, Castelnuovo Magra e Fosdinovo), chiediamo a tutte le altre forze politiche e a tutti gli amministratori locali di pretendere le dimissioni del Sig. Iacopi.



Maia Manuguerra, assessore alla memoria - comune di Luni;

Valentina Brizzi, consigliera con delega alla memoria - comune di Castelnuovo Magra;

Mario Amilcare Grassi "celé", assessore alla memoria - comune di Fosdinovo.