Oculistica al San Bartolomeo, Michelucci: "Liste d'attesa infinite"

Sarzana - Val di Magra - "L'assessore Viale faccia qualcosa per diminuire le liste di attesa all'Oculistica del San Bartolomeo". Lo chiede il vicecapogruppo del Pd ligure Juri Michelucci, a seguito della denuncia di una cittadina sarzanese, il cui padre - dopo aver perso un occhio per distacco della retina - è stato costretto a rivolgersi al privato per le visite periodiche mensili, visto che all'ospedale cittadino gli avevano dato il primo appuntamento dopo parecchi mesi. "Serve un impegno forte da parte della Giunta regionale - aggiunge Michelucci - perché la sanità pubblica è un bene prezioso che va tutelato. Ma quando mancano i servizi, i cittadini sono costretti a rivolgersi al privato e a spendere soldi per tutelare la propria salute. Questa Giunta, d'altra parte, guarda sempre con più interesse alla privatizzazione degli ospedali, come avvenuto nel ponente della nostra regione. Una strada sbagliata, che finisce per colpire i diritti fondamentali dei liguri e che sottrae altre risorse ai cittadini. Serve un cambio di passo: la ricetta Viale non funziona e la situazione sta peggiorando sempre di più. La sanità pubblica ligure è sempre più inefficiente".