Nuovo sopralluogo in piazza Jurgens, applaude anche Casa Pound

Sarzana - Val di Magra - E' di ieri l'ultimo sopralluogo dell'assessore alla sicurezza Torri e dei consiglieri comunali della Lega in piazza Jurgens dove è stata provata l'illuminazione in attesa che partano gli interventi di manutenzione finalizzati alla riduzione del degrado. “Il nostro concetto di sicurezza – ha affermato Torri - deve partire dal rispetto del decoro urbano anche perché una città più pulita e più illuminata è senza dubbio più sicura”.



Interventi accolti con soddisfazione anche dalla formazione di Casa Pound La Spezia che ha più volte manifestato contro il degrado nella zona della stazione. "Questa è sicuramente una vittoria per il nostro movimento e per tutti i cittadini - spiega in una nota Francesco Carlodalatri, responsabile provinciale del movimento - Le nostre richieste sono state ascoltate, e finalmente anche l'amministrazione è voluta intervenire su un problema che da anni affligge la città".