Nuove idrovore, Insieme per Ameglia: "Bene, ma sistemate le portelle"

Sarzana - Val di Magra - Abbiamo letto il comunicato stampa del vicesindaco Cadeddu e, pur apprezzando che quattro nuove idrovore vadano a rimpinguare la cospicua dotazione della struttura di protezione civile, osserviamo: stupisce che l'investimento sia da legare al disavanzo legato al ribasso d'asta della gara per l'acquisto del 2015. Sono trascorsi infatti tre anni e ci risulta che la Regione abbia più volte sollecitato il Comune ad attivarsi per cominciare come intendesse utilizzare il ribasso. Meglio tardi che mai.

In attesa di visionare gli atti e di capire nel dettaglio a quanto ammonta il contributo del Dipartimento Nazionale e quanto proviene dalle casse comunali, segnaliamo che anche le nuove idrovore rimarranno inutilizzate sino a quando non verranno sistemate le portelle e realizzati i basamenti sopraelevati in cemento e i casottini dove posizionare le varie idrovore. Sino a quando ciò non avverrà deve essere chiaro che le idrovore rimarranno di fatto inutilizzate ed il loro posizionamento (tipo durante l'ultima violenta mareggiata) è del tutto inutile e privo di effetti.



A Cadeddu chiediamo di muoversi a far realizzare queste opere indispensabili che attendiamo da ormai 4 anni. L'allora Sindaco Giampedrone, prima di fuggire in Regione, nel rivendicare come suoi meriti che in realtà erano del suo predecessore, si era impegnato a realizzare in breve tempo basamenti e casottini. Poi le priorità per lui sono diventate altre e da allora tutto si è fermato. Oggi apprezziamo la novità, ma la verità è che anche per questo inverno le idrovore non potranno essere utilizzate fruttuosamente e sarà difficile anche trovare un posto dove depositare le idrovore in arrivo.



Gruppo consiliare Insieme per Ameglia