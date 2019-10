Nuove adesioni a Italia Viva nel consiglio comunale arcolano

Sarzana - Val di Magra - Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi, è una realtà appena sbocciata. Nelle scorse settimane anche nella provincia spezzina sono stati diversi gli amministratori e consiglieri che hanno aderito al movimento dell'ex premier, per lo più uscendo dal Partito Democratico. Ad Arcola, terzo comune della provincia spezzina, il primo passo è stato quello del vicesindaco Gianluca Tinfena, a cui ha fatto seguito un gruppo del circolo Pd di Arcola Ponte. Ma questa volta si tratta di persone che non hanno mai fatto parte di forze politiche, eletti in consiglio grazie al loro forte radicamento nella società civile.



A comporre il gruppo in consiglio comunale di Italia Viva insieme a Tinfena saranno l'assessore alla scuola e alla cultura Sara Luciani, il consigliere delegato allo sport Ferdinando Coppola e la consigliera ai centri storici Cristina Devoto. La nuova composizione politica interna al Comune di Arcola amministrato da Monica Paganini conta ora di quattro di Italia Viva, quattro iscritti del PD, uno Rifondazione Comunista.



"La politica per noi è fatta di persone ancor prima che di bandiere. Abbiamo deciso di seguire Tinfena in questo percorso per dare un nostro contributo che parte dalla società civile. Crediamo molto in questo progetto appena nato, una nuova casa da costruire con idee dinamiche e concrete ed è per questo che abbiamo deciso di entrarne a far parte. In amministrazione comunale tutto andrà avanti come prima ognuno con il suo ruolo con pieno supporto al nostro sindaco con il quale condividiamo quotidianamente nuove sfide per Arcola". Intanto sono già quattro i comitati di Italia Viva che si sono costituiti, un segnale che vede il territorio arcolano come tra i più attivi della provincia.