Nuova gara per il circolo di Battifollo, scontro tra Spilamberti, Michelucci e i gestori

Sarzana - Val di Magra - Una gara pubblica e trasparente, con regole chiare e certe e finalmente pari opportunità di accesso a tutti. Il risultato? Da zero ad oltre 46mila euro che entreranno nelle casse comunali in sei anni, con un canone proposto dall’associazione vincitrice di oltre 640 euro al mese per l’affitto. Bilanci ed eventuali nuovi utili che saranno rigidamente controllati e quindi reinvestiti in opere pubbliche o attività sociali. Ma soprattutto il riconoscimento da parte dell’associazione vincitrice – la stessa che gestiva il circolo precedentemente – che gli utili messi a bilancio gli anni precedenti non sono stati spesi correttamente con l’impegno sottoscritto di restituire entro un anno oltre 48mila euro in opere concordate con l’amministrazione.



“Il vento è cambiato, la discontinuità è netta e complimenti sinceri all’amministrazione per questo grande cambio di passo.” Ha commentato così il consigliere comunale Luca Spilamberti l’esito della gara e l’assegnazione definitiva della gestione del circolo di Battifollo all’associazione “Battifollo Oggi!” previa risoluzione del contenzioso aperto con l’amministrazione e suo impegno a reinvestire gli utili maturati gli anni precedenti ma mai utilizzati a scopi sociali. "Tra queste, le spese messe a bilancio per la campagna delle politiche 2018 e altri fondi erogati a partiti o movimenti politici giustificati a bilancio come erogazioni volontarie dalla l. 96/2012. È una questione che ho seguito in prima persona e di cui mi confermo soddisfatto per l’esito", prosegue Spilamberti.



Continua Spilamberti: “Finalmente un centro sociale è stato assegnato a seguito di una gara ad evidenza pubblica e non più tramite assegnazioni dirette, come nel recente passato, ma non è finita qui: questa amministrazione finalmente vigilerà affinché casi di finanziamenti politici da parte dei centri sociali comunali (quindi di TUTTI) non si ripetano mai più e, dulcis in fundo, dopo le denunce dei mesi scorsi l’associazione restituirà quasi 50mila euro di utili alla città! Finalmente pagano e finalmente restituiscono alla città quanto mai investito, concordando con l’amministrazione le opere da realizzare entro un anno. Pensiamo a telecamere per la sicurezza o investimenti per Battifollo: decisamente meglio che le campagne elettorali! Fuori la politica dai centri sociali: finalmente i circoli tornano ai cittadini, non guardiamo ai colori per le assegnazioni ma solo alle regole e alle pari opportunità per tutti. Una svolta rivoluzionaria per quanto riguarda i rapporti tra l’amministrazione sarzanese ed i centri sociali comunali, prima di una lunga serie senza favoritismi di nessun genere, senza interessi politici, con una valorizzazione della pubblica utilitas e per concludere senza privilegi economici da parte dei gestori nel rispetto dell’intero commercio e della cittadinanza sarzanese. Complimenti all’associazione a cui auguro buon lavoro e a cui rivolgo, a conclusione di questa vicenda, un ultimo appello: come atto definitivo di trasparenza dichiarate a chi avete destinato i fondi per la politica – oltre a chi già lo ha riconosciuto spontaneamente – che dovevano invece e opportunamente essere destinati all’interesse pubblico come oggi, pur tardivamente, finalmente riconoscete e sottoscrivete”.



"A Spilamberti non devo rispondere di nulla - replica il consigliere regionale di Italia viva, Juri Michelucci - perché ho già chiarito la vicenda pubblicamente e in trasparenza. Siccome proseguono gli atti diffamatori nei miei confronti, si prova a trasformare un atto lecito in illecito, ho dato mandato al mio avvocato di agire nelle sedi opportune contro chiunque continui a diffamarmi".



"Confermiamo che il Comune ha provveduto ad approvare il verbale di gara e ad affidarci la concessione dell'uso dell'area di Battifollo. Il circolo - affermano dall'associazione “Battifollo Oggi!” - ha confermato l'impegno a reinvestire gli utili di gestione. Per il resto le gravi dichiarazioni del consigliere non meritano neppure il nostro commento; saranno tuttavia sottoposte al vaglio del nostro legale allo scopo di verificare se sussistono gli estremi per procedere nelle sedi giudiziarie competenti".