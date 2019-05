Non solo turismo e sicurezza, Ruggia (Lega): "Ho a cuore problema idrogeologico"

Sarzana - Val di Magra - Ieri nella sala polivalente A. Revere ai Prati di Vezzano il candidato sindaco per la Lega alle prossime elezioni comunali del 26 maggio Jacopo Ruggia ha incontrato i cittadini di Vezzano per analizzare le problematiche del territorio.

Presenti all'incontro anche il segretario provinciale della Lega Fabrizio Zanicotti e la Senatrice Stefania Pucciarelli, l'assessore alla sanità e sicurezza della Spezia Gianmarco Medusei, l'assessore al commercio della Spezia Lorenzo Brogi e l'assessore ai servizi sociali della Spezia Giulia Giorgi.

Il candidato sindaco Jacopo Ruggia ha presentato la squadra dei candidati consiglieri al completo, composta da 6 uomini e 6 donne, ognuno con la sua storia e capacità.

Le tematiche affrontate durante l'incontro hanno toccato il turismo, con la volontà di far rivivere Vezzano attraverso le sue feste storiche facendo rinascere la tradizionale Festa dell'Uva e cercando nuovi spazi di aggregazione, anche per i più piccoli, rigenerando i i i parchi giochi che riversano ad oggi nel degrado e nell'abbandono.



Un punto fermo nel programma del candidato sindaco Jacopo Ruggia è sicuramente la sicurezza, con l'obbiettivo di installare un sistema di videosorveglianza al momento assente a Vezzano Ligure e rafforzando il coordinamento delle forze dell'ordine con i dipendenti della polizia locale per raggiungere una maggiore sicurezza per tutti i cittadini.



"Ho a cuore il problema idrogeologico - ha affermato il candidato sindaco per la Lega Jacopo Ruggia - Prendo un impegno concreto su questo fronte, non è pensabile che ogni volta che piove le famiglie non dormano per paura degli allagamenti".