Non solo Europa, Italia in Comune guarda anche alle amministrative

Visita a Sarzana per il coordinatore nazionale Alessio Pascucci.

Sarzana - Val di Magra - Ha toccato anche Sarzana il tour ligure di Alessio Pascucci, coordinatore nazionale e fondatore con Federico Pizzarotti di “Italia in Comune”, partito presente anche nella nostra provincia e pronto per la sfida delle elezioni europee a cui parteciperà con il proprio candidato Lorenzo Tosa nella lista di Più Europa.



“Si vota per le europee ma non solo – ha spiegato Pascucci – in Liguria saremo presenti in molti comuni con coalizioni di centrosinistra mentre alle regionali del Piemonte ci saremo con il nostro simbolo. Qui abbiamo trovato una grande accoglienza che non era scontata visto che siamo nati solo un anno fa, siamo contenti perché la politica deve rifondarsi partendo dalle amministrazioni locali. Con Più Europa ci sono tanti punti di convergenza e siamo convinti di poter superare la soglia del 4% e portare così una nostra voce all'interno del Parlamento europeo. Siamo l'alternativa per chi vuole votare a sinistra – ha sottolineato – puntiamo sulla competenza e siamo fortemente territoriali. È necessario riavvicinare l'Europa ai cittadini perché si è creata una percezione errata, per colpa dei governi nazionali e di chi come Salvini l'ha presentata come “nemica”. È invece un baluardo dei diritti ma è necessario che ci siano stessi diritti e doveri per tutti, vale anche per chi vuole scongiurare la Brexit: l'Inghilterra resti ma con l'Euro”.



“Per noi questa è la prima volta anche alle amministrative – ha proseguito Andrea Fantini, consigliere comunale a Luni – e siamo entrati solo dove c'erano coalizioni ampie e vicine ai nostri valori. A Follo c'è un candidato sindaco che è espressione di Italia in Comune e siamo contenti di poter far bene, così come a Castelnuovo, Arcola e Bolano dove vogliamo entrare in consiglio con i nostri primi eletti”. “Stiamo riscontrando grande fiducia – ha concluso Massimo Bettati, presidente della sezione di Sarzana – c'è grande partecipazione in tutti i comuni e possiamo far bene”.