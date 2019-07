Non riconosciuto il debito fuori bilancio con Enel Sole

Sarzana - Val di Magra - Il Consiglio comunale di Sarzana ieri non ha riconosciuto il debito fuori bilancio di 190mila euro con Enel Sole, titolare di buona parte degli impianti luce cittadini e il cui contratto con l'amministrazione era scaduto nel novembre 2017 e non era più stato rinnovato. Ente che da giugno 2018 non ha più pagato le fatture alla società che si occupa della manutenzione dell'illuminazione. Nelle battute finali di una seduta fiume – iniziata alle 15.30 e terminata alle 2.30 – il debito è stato respinto con dieci voti (il Pd non ha partecipato) mentre è stato approvato un ordine del giorno incidentale presentato da Rampi che impegna la giunta alla copertura prudenziale della quota non ancora finanziata.

In fase di dibattito il capogruppo Pd Castagna ha chiesto il ritiro della pratica anche sulla base del parere dei revisori che invitavano a richiedere un parere alla Corte dei conti sulla riconoscibilità del debito. Parere che il segretario Guerrera, sollecitato dall'esponente dell'opposizione, ha ritenuto “più che utile”.



Riconosciuti all'unanimità invece i debiti fuori bilancio con Atc (86mila euro per trasporti scolastici), Coopselios (79mila), lavori pubblici (9.900), Antas (116mila su servizi riscaldamento) mentre sui 30mila di Olmo (servizi cimiteriali) Giorgi non ha votato e gli oltre 13mila euro di Earth non sono stati riconosciuti (favorevole solo il Pd). Riconosciuti infine anche i debiti fuori bilancio per le spese legali sulle quali si è astenuta la Lega mentre il M5S non ha votato. In totale il Consiglio comunale ha riconosciuto debiti fuori bilancio per 388.050 euro a fronte dei 592mila previsti. I restanti 204mila euro verranno reinseriti nei capitoli di provenienza dalla giunta.