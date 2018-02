Niente spostamenti, il consiglio si farà in piazza Matteotti

L'attesa seduta sulle scuole Poggi Carducci non si farà in Sala della Repubblica come chiesto da Chiappini.

Sarzana - Val di Magra - Regolamento alla mano Lorenzini ha evidenziato come lo svolgimento della seduta in una sede diversa possa essere preso in considerazione solo con la sala consiliare inagibile o indisponibile oppure qualora “si ritenga opportuna la presenza del consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità”.



Di contro Chiappini ha parlato di “una rigidissima interpretazione del regolamento da parte del Presidente del Consiglio comunale nel bocciare la nostra richiesta. Bastava intendere per "inagibile" il fatto che la sala non ha i requisiti per ospitare un numero rilevante di astanti ed il regolamento era rispettato. Allo stesso modo per la questione registrazione: bastava un piccolo registratore come quello che, solitamente, uso in autonomia per registrare le sedute del Consiglio. Speriamo che la prossima Amministrazione abbia più rispetto per i cittadini".