Navalesi subentra a Iacopi ma lunedì lascerà il consiglio comunale

Sarzana - Val di Magra - Se le dimissioni di Iacopi sono state repentine e inaspettate – almeno nelle motivazioni – la procedura per la sua surroga avrà invece tempi e passaggi più lunghi. Ieri sera infatti il consiglio comunale di Sarzana si è riunito, sempre in via telematica, per approvare l'ingresso della sua sostituta Paola Navalesi, prima dei non eletti nella lista della Lega. Pratica passata con i voti della maggioranza e le sei astensioni fra l'opposizione e che sarà ripetuta in modo pressoché identico lunedì sera nella nuova seduta dell'assemblea comunale. Passaggio questo criticato dalla maggioranza che ha accusato l'opposizione di non aver voluto fare tutto in un'unica seduta.



Nei giorni scorsi infatti Navalesi tramite Pec aveva messo al corrente il consiglio dell'impossibilità di poter svolgere il ruolo per motivi di salute che la porteranno fra pochi giorni a dimettersi per far entrare al suo posto Giovanna Colaiacomo, seconda dei non eletti nel gruppo salviniano che in questi due anni di mandato ha già registrato altre tre dimissioni. (QUI)



“Per me è un grande onore essere qua – ha detto Navalesi al termine del consiglio – anche se mi sarebbe piaciuto almeno per una volta stare in sala consiliare. Quando ci sono state le votazioni stavo meglio ma oggi non ce la faccio, purtroppo non me la sento. Avevo voglia di fare questi consigli comunali ma non sapevo che durassero così tante ore e ci si potesse ripetere dicendo sempre le stesse cose ed essere così acidi. Voglio bene a tutti”.

La sua breve esperienza dunque si chiuderà lunedì con la surroga e l'ingresso di una nuova consigliera che andrà ad affiancare la capogruppo Innocenti.