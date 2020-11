Natale: "Non può essere un bando a cancellare la storia e il futuro del Barontini"

Sarzana - Val di Magra - Quella casetta rosa, che è il Centro Sociale “Barontini”, è un luogo simbolo dell’impegno e del dinamismo della terza età per la collettività.

È un fervido e vitale centro di attività e di svago, animato da anziani e soprattutto per gli anziani in uno dei quartieri più popolari di sarzana. È il frutto dell’impegno culturale, sociale e ricreativo che è stato portato avanti in questi anni anni con grande generosità ed intelligenza.

L’ Associazione della Terza Età che l’ha gestita, e in tanti anni fatta crescere, è sempre stata apartitica e apolitica, ed ha lavorato in armonia con tutte le amministrazioni che si sono succedute nell’interesse esclusivo della città e degli anziani.

Un esempio per tutta la provincia.

Ma non solo.

Tantissime le attività aperte a tutti.

Anni fa, mi ricordo di aver partecipato, con altri amici, ad un corso di scacchi. Tanti giovani che con piacere si ritrovavano in quella casa. Un esempio di integrazione generazionale.

Sinceramente non mi stupisce che questo centro-destra (che particolarmente a Sarzana, stando alle cronache locali, è sempre meno centro e sempre più destra) tratti un’esperienza del genere come un asettico contenitore comunale da appaltare con bando pubblico al migliore offerente, trascurando completamente la sua storia, la sua tradizione e tutto ciò che di significativo ed emblematico questa esperienza trentennale ha portato al tessuto sociale della città.

Questa è l’idea di città che non ci piace.

Non può essere un bando a cancellare un pezzo di storia e un pezzo di futuro di Sarzana.



Davide Natale