Nasce il gruppo renziano, il sindaco Sisti: "Scissione dolorosa, adesso avanti uniti"

Sarzana - Val di Magra - "La fuoriuscita di alcuni membri del direttivo Pd in conseguenza della nascita di 'Italia Viva' e la contestuale nascita del gruppo consiliare 'Santo Stefano Viva' sono per me fonte di dispiacere. Le divisioni fanno sempre male e in questo caso penso che sia una divisione più dolorosa per chi va che per chi resta. In ogni caso vanno sempre rispettate, perché così giustamente funziona il sistema democratico". Lo dichiara Paola Sisti, sindaco Pd di Santo Stefano di Magra. "Positiva - prosegue - la conferma del sostegno da parte di 'Santo Stefano Viva' all'amministrazione che ho l'onore di guidare: del resto è anche con il contributo e il sostegno dei consiglieri che hanno deciso di seguire Renzi che in questi anni abbiamo ottenuto risultati significativi, realizzando gran parte del programma elettorale. Ora andiamo avanti insieme dando seguito al nostro impegno sui tanti temi che questa amministrazione vuole continuare ad affrontare, dalla messa in sicurezza delle scuole alla cura del decoro urbano, dalla difesa dell'ambiente alla razionalizzazione del retroporto – dove Svar deve e può ancora recitare un ruolo importante -, dal miglioramento della viabilità allo sviluppo di partnership strategiche, dalla valorizzazione della storia e delle tradizioni locali al lavoro per una gestione dei rifiuti sempre più efficiente, fronte, quest'ultimo, che ha visto Santo Stefano raggiungere l'82.5 per cento di differenziata nel mese di agosto, risultato più alto di sempre".