Nasce il gruppo "Castelnuovo Popolare"

Sarzana - Val di Magra - "Salutiamo con orgoglio e soddisfazione la nascita di “Castelnuovo Popolare”, sotto la guida dell'avvocato Gianluca Maggiari. Il nostro movimento continua il suo costante radicamento sul territorio e finalmente anche a Castelnuovo Magra la nostra realtà trova terreno fertile per le sue idee e per le sue proposte". Lo afferma Andrea Costa, capogruppo di Liguria Popolare in consiglio regionale, formazione che ha recentemente ampliato le fila con l'ingresso dell'ex consigliere regionale grillino Gabriele Pisani.



"L’avvocato Maggiari, consigliere comunale a Sarzana, ha già dato grande prova del suo valore politico e della sua infinita passione. Eletto per la prima volta nel giugno scorso nel consiglio comunale di Sarzana, è stato uno dei principali artefici del grande risultato che Sarzana Popolare ha riscosso nel secondo comune della provincia. Ha seguito l’intera organizzazione del gruppo e coordinato la campagna elettorale che ha portato, per la prima volta in settant’anni, il centro destra a conquistare la roccaforte rossa della Val di Magra, permettendo a Sarzana Popolare di raggiungere il grande risultato del 12% di consensi e l’elezione di ben quattro consiglieri nell’assise civica. Siamo sicuri che anche a Castelnuovo Magra - prosegue Costa - il suo impegno e il suo lavoro renderanno il nostro movimento più forte e sempre più radicato.

L’obiettivo in vista è quello delle prossime elezioni comunali, quando Castelnuovo Popolare sarà impegnata in prima fila per strappare l’amministrazione al dominio incontrastato della sinistra, che dura ormai da diversi decenni.

All’avvocato Maggiari i nostri migliori auguri di buon lavoro, fieri della sua profonda passione politica e certi che il nostro appoggio non gli verrà mai meno".