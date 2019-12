Mutuo da 700mila euro per le nuove Poggi-Carducci

Sarzana - Val di Magra - Con i voti della maggioranza e le tre astensioni di Pd e M5S, il consiglio comunale di Sarzana nella seduta di sabato ha approvato la variazione di bilancio contenente anche l'accensione di un mutuo da 700mila euro per il nuovo plesso scolastico Poggi-Carducci. “Questi fondi – ha spiegato il sindaco Ponzanelli nel suo intervento – saranno investiti nella progettazione esecutiva e definitiva del lotto 1, nella verifica del progetto esecutivo e nella progettazione definitiva del lotto 2 oltre ai costi della centrale di committenza che abbiamo subito individuato nell'agenzia regionale per le infrastrutture. Grazie al fondo rotativo – ha proseguito – potremo accedere al mutuo a tasso zero che restituiremo non appena arriverà il decreto di finanziamento da parte del Ministero. Per quanto riguarda il decreto regionale il nostro progetto ha invece ottenuto il secondo posto nella graduatoria che approva il finanziamento di 5,5 milioni sui 9,2 totali. Dopo aver ereditato una situazione drammatica abbiamo puntato su un percorso credibile e sostenibile economicamente”.



Dai banchi dell'opposizione però non è mancato un certo scetticismo, non sull'utilità del nuovo plesso, quanto sulle modalità utilizzate: “Vista la situazione economica dell'ente – ha detto Giorgi – forse sarebbe servita più prudenza. La precedente giunta per un codice sbagliato aveva perso un finanziamento consistente, se ci fosse qualche intoppo come riusciremmo a restituire questi 700mila euro a cassa depositi e prestiti?”. “Avere scuole a norma, sicure, moderne ed efficienti è l'auspicio di tutti – ha osservato Lorenzini – ma è anche vero che nel tempo dal punto di vista sismico sono mancati interventi risolutivi mentre ce ne sono stati di altro tipo. È improbabile e dispendioso continuare ad avere così tante strutture, serve una riflessione. I soldi sono tanti e bisognerà fare attenzione”. “Avevate un anno e mezzo per attivare uno strumento di visione come il Puc – ha attaccato Castagna – ma ad oggi non se ne parla. Vogliamo tutti la sicurezza dei bambini ma sugli importi bisogna fare attenzione e non bisogna dimenticare che la precedente amministrazione ha fatto interventi sulle scuole per due milioni di euro”. Per la maggioranza Luca Ponzanelli ha parlato invece “di una pratica felice” mentre Iacopi ha definito il nuovo plesso “una necessità, nonostante i 'gufi' che hanno sempre da dire la loro e il partito del no”.