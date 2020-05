Movida, Sarzana Popolare: "Necessario terzo turno della Polizia Locale"

Sarzana - Val di Magra - "Nello scorso weekend, abbiamo assistito, soprattutto in centro, a comportamenti irresponsabili da parte di numerosi giovani. Tanti di loro non hanno indossato le mascherine di protezione e non hanno mantenuto la distanza di sicurezza. Così non ci siamo". E' quanto si legge in una nota della formazione di maggioranza Sarzana Popolare, che prosegue: "Tali comportamenti scriteriati mettono nuovamente a rischio di contagio la popolazione. Inaccettabili sono anche le urla, le grida, il continuo disturbo alla quiete pubblica causato da diversi gruppi di giovani. Peraltro, in queste condizioni in cui molti dimostrano di non aver alcun rispetto delle regole, diventa pericoloso ed improponibile organizzare eventi che viceversa potrebbero rappresentare una boccata di ossigeno per gli operatori economici. Quale soluzione potrebbe convincere chi viola le regole a rispettarle? L’unica sembra essere quella di intensificare i controlli! La fiducia nel buon senso sembra non aver prodotto i risultati attesi.

Appare, pertanto, non solo opportuno ma assolutamente necessario, organizzare il turno serale dei vigili come Sarzana Popolare ha proposto ed il consiglio comunale ha approvato, quale linea di indirizzo poco tempo fa.

Ora chiediamo che da linea di indirizzo, si passi a fatti concreti e da subito".



(immagine di archivio)