Mori: "Centrale Enel? Arcola e Spezia dovranno dialogare"

Sarzana - Val di Magra - "Dire e pretendere, oggi, che la centrale Enel da carbone venga riconvertita a gas è una presa in giro per i cittadini e stupro all’ambiante. E’ impensabile che nel 2019 non esistano alternative ecosostenibili da proporre". La pensa così Giuseppe Mori del Pd di Arcola, ricordando i primi proposi di Enel che andavano verso una dismissione completa del sito: "Oggi più di prima appare evidente che il futuro dell'area dovrà essere deciso e condiviso dai due comuni visto che la porzione riguardante il Comune di Arcola è il 30% della superficie dell'area della centrale, ma lavorando in sinergia e cercando di far convivere sia la problematica ambientale che quella occupazionale. Va inoltre ricordato a chi parla di occupazione che l'area in questione è una delle più appetibili non solo a livello regionale ma di tutto il nord Italia: questo è dovuto sia alle dimensioni dell'area stessa, sia dal posizionamento (uscita dell'autostrada), sia per la sua vicinanza al porto. Sicuramente non esisteranno problemi occupazionali per gli ormai pochi dipendenti che a oggi lavorano nel sito Enel. Credo che la partita sul futuro della centrale sia determinante per lo sviluppo economico di tutta la provincia, e reputo che i nostri territori abbiano per decenni dato e pagato sia per questioni ambientali sia per questioni di viabilità ed è giunto il momento di dire basta a questa situazione. Dire basta alla presenza di una centrale che va ricordato lavora o meglio produce energia solo per poche ore al giorno e va in funzione solo quando i consumi raggiungono i picchi massima di richiesta e di costo per l'utente".