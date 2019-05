Montebello presenta il suo programma per Castelnuovo

Sarzana - Val di Magra - Inaugurato sabato scorso il point elettorale presso il Centro Commerciale “La Miniera”, la lista “Uniti per Castelnuovo” non si ferma e pensa già al prossimo incontro in calendario, quello più importante, ovvero la presentazione del programma amministrativo per i prossimi cinque anni, sul quale verrà chiesta la fiducia dei Castelnovesi.

L’assemblea pubblica si svolgerà martedì 7 maggio, alle ore 21, nella sala convegni del Centro Sociale di Molicciara, dove il candidato Sindaco Daniele Montebello, verrà intervistato sui temi più scottanti della campagna elettorale da Pino Marchini, profondo conoscitore del territorio castelnovese.



"Abbiamo scelto una modalità nuova per presentare il programma dei prossimi cinque anni: un dialogo a due con uno tra i principali conoscitori della storia locale, che in diverse occasioni non ha risparmiato critiche, sempre costruttive, all’attuale amministrazione. Non ci stupisce essere i primi, e per ora gli unici, a tirare fuori idee e programmazione per i prossimi cinque anni, poiché queste derivano dalla elaborazione delle scorse settimane, assieme a tanti Castelnovesi che hanno partecipato a diversi momenti di incontro organizzati dalla nostra lista per scrivere il programma di mandato". Questo il commento del candidato, Daniele Montebello.



Giuseppe “Pino” Marchini, nato a Castelnuovo Magra, si interessa di storia locale e tradizioni popolari liguri. Opera all’interno della Scuola con lezioni sulla favolistica e sulle tradizioni popolari. Ha scritto per “La Spezia Oggi” e “Il Secolo XIX”, scrive ed è redattore di “QuiCastelnuovo”. Ha pubblicato diversi volumi di storia locale, tradizioni, favolistica, ecc. per i tipi della SAGEP di Genova e delle Edizioni Cinque Terre.