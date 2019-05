Montebello: "Un premio al lavoro fatto in questi cinque anni"

Per l'esponente di "Uniti per Castelnuovo" conferma con il 50,53%: "Risultato oltre ogni aspettativa, gioia ancora più grande di cinque anni fa".

Sarzana - Val di Magra - "Ero abbastanza fiducioso nonostante l'esito delle europee ma questo risultato va oltre ogni aspettativa, ringrazio tutti per la fiducia e il sostegno". Queste le prime parole di Daniele Montebello, confermato alla guida di Castelnuovo Magra dallo spoglio odierno. Una vittoria netta quella della sua lista - espressione della coalizione di centrosinistra - che ha ottenuto il 50,53% dei voti. Molto più staccati gli avversari: Ridolfi (Castelnuovo Cambia) si è infatti fermato al 25,45%, mentre Isoppo (Noi per Castelnuovo) si è attestata al 14,64% e Nioi (M5S) si è fermata al 9,38%.

“Se sul locale c'è stata una valutazione diversa da parte della maggior parte degli elettori – aggiunge – significa che in questi anni abbiamo fatto cose buone e che la squadra è stata scelta bene. Ringrazio ogni singolo candidato della lista perché tutti hanno seguito il consiglio principale di non cadere in discussioni poco utili. Siamo stati bravi a fare la nostra campagna elettorale parlando con tutti”.

“Questa gioia è superiore anche a quella del 2014 – osserva – perché rappresenta un premio al lavoro che è stato fatto e soprattutto la conferma che qui, come ad Arcola, Vezzano e gli altri comuni dove il centrosinistra è riuscito a confermarsi, siamo riusciti a tenere bene arrivando al 50% nonostante tre sfidanti. Una dedica? Sicuramente a mia moglie che nell'ultimo mese mi ha sopportato e supportato”.