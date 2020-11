Mobilitazione per il Barontini, opposizioni e associazioni in piazza

Sarzana - Val di Magra - Non si placa la polemica social – e politica – sulla recente assegnazione da parte del Comune di Sarzana del centro sociale “Barontini” che per la prima volta dopo 28 anni non sarà più gestito dal comitato per la Terza Età ma da un nuovo soggetto che si è aggiudicato il bando (QUI). Per questo domani “a seguito della forte risposta di molti cittadini” i consiglieri comunali Mazzanti e Mione (In azione per Sarzana) e Casini (Siamo Sarzana) hanno organizzato una manifestazione di protesta “non politica, ma simbolica, a sostegno del centro sociale Barontini e della sua ultra ventennale attività”. Il ritrovo è fissato per le ore 11 in piazza Matteotti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, con i promotori che hanno già trovato l'adesione di cittadini e altre realtà come il Circolo Pertini mentre potrebbero aggiungersi anche altre formazioni politiche.

In merito alla vicenda Articolo Uno sottolinea come il Barontini “rappresenta un punto di incontro non solo per gli anziani ma per molte attività a cui partecipano già anche i giovani. Siamo al fianco dei cittadini che vogliono opporsi a questa vergognosa decisione, sostenendo le loro iniziative perché questa scelta venga rivista e siano date soluzioni certe per non disperdere le attività che il centro offriva e garantiva”.