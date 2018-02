Mione e Pittiglio: "Frassini attacca in modo sgarbato perché non ha argomenti"

Sarzana - Val di Magra - Non si è fatta attendere la replica dei consiglieri comunali di Mdp alle affermazioni di Sara Frassini (QUI). “Come è nel suo stile – dicono infatti Mione e Piuttiglio - attacca in modo sgarbato gli avversari politici e come tutti coloro che sono privi di validi argomenti, cerca di spostare il problema e accedere i litigi. Ci accusa di aver seminato panico e disinformazione. Siamo dispiaciuti che un novello ingegnere possa disattendere per mera difesa di Cavarra quelli che sono dati certi ben evidenziati nella relazione del tecnico nominato dal Comune. La migliore risposta alle scomposte affermazioni di Frassini giunge dai risultati della citata perizia. Purtroppo le scuole Poggi Carducci hanno una resistenza sismica pari ad un decimo (0,1) della misura minima di sicurezza (1) prevista dalla legge. In pratica sono scuole molto pericolose nella denegata ipotesi di evento sismico. Il Sindaco nega il pericolo, ma comincia ad organizzare lo sgombero dell’ultimo piano”.

I due consiglieri proseguono: “Potremmo polemizzare e chiedere al Sindaco il motivo per cui non sia intervenuto prima, considerato che la perizia é di aprile 2016. Ora, però, non è il tempo delle polemiche, ora si deve capire se l’intervento di sgombero parziale sia sufficiente o se sia necessario sgomberare entrambe le scuole, come affermano i Giudici della Corte di Cassazione in un analogo caso nella vicina Toscana. Per questo venerdì invitiamo cittadini e genitori degli alunni ad una pubblica assemblea dove tecnici potranno rispondere alle domande delle persone interessate. Auspichiamo che il Sindaco non neghi alla cittadinanza la sua presenza, sarebbe una buona occasione per esternare le proprie idee e far capire le proprie intenzioni sul futuro delle scuole. Chi è certo delle proprie scelte non teme il confronto”.