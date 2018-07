Mione e Chiappini sempre presenti nei consigli dell'ultimo semestre

Liquidati i gettoni da 22,65 euro ciascuno per l'attività consiliare da gennaio a maggio.

Sarzana - Val di Magra - Con la liquidazione dei gettoni di presenza del periodo gennaio-maggio 2018 si è chiusa anche dal punto di vista amministrativo l'attività del consiglio comunale di Sarzana decaduto prima del voto del 10 giugno. Un'assemblea che dopo le elezioni ha confermato solo tre consiglieri e che nel primo semestre dell'anno si è riunita in ben dieci occasioni, nelle quali sono stati sempre presenti Paolo Mione (oggi Sarzana per Sarzana) e Valter Chiappini (Sarzana in movimento) poi rimasto fuori dal consiglio dopo lo scrutinio.



Una sola assenza invece per Mario Torre (Pd), Nicola Mattioni (Pd), Andrea Antola (Noi per Sarzana) e Federica Giorgi (M5S). Sara Frassini (Per Sarzana) ha totalizzato otto presenze mentre sette sono state quelle di Franco Ricci (Pd), Stefano Vinchesi (Noi per Sarzana), Paolo Zanetti (SI), e Carlo Rampi (FdI). Cinque presenza le hanno messe insieme Rosanna Pittiglio (Mdp) e Silvia Ricci (Pd), quattro sono state quelle di Giancarlo Rosignoli (Udc) mentre Ilaria Corsi (Pd) ha chiuso con due presenze. A ciascun consigliere sono stati liquidati i 22,65 euro a presenza per un totale 2.332,95 più Irap per il Comune.