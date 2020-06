Mione e Battistini: "Conflitto di interessi di Iacopi esisteva nel momento più delicato"

Sarzana - Val di Magra - “Siamo davanti all'ennesima scorrettezza della Giunta sarzanese. C’è una nube tossica sull’assegnazione delle spiagge libere di Marinella”. Questo il commento congiunto del consigliere comunale di Sarzana per Sarzana Paolo Mione e del consigliere regionale di Italia in Comune/Linea Condivisa Francesco Battistini.

“Spiace constatare – affermano - come il Sindaco di Sarzana, nella migliore delle ipotesi, non abbia vigilato sulle procedure di gara e non si renda conto di quale danno stia facendo all’economia e allo sviluppo del nostro territorio.

Risibili le dimissioni postume del Consigliere Emilio Iacopi per una millantata trasparenza che però non c'è evidentemente stata. Iacopi afferma di voler evitare che “si pensi ad un condizionamento della gara o ad un risultato determinato dalla mia presenza nelle istituzioni cittadine”. Troviamo queste affermazioni una vera e propria presa in giro nei confronti dell’intelligenza dei cittadini.

La presenza della moglie del Consigliere Iacopi in una delle aziende vincitrici e quindi assegnatarie di un bene demaniale, pubblico, è già, di per se, un conflitto di interesse che doveva essere sanato preventivamente e non ora, a gara espletata”.



“È nostra intenzione verificare la correttezza formale nello svolgimento delle gare di assegnazione delle spiagge libere di Marinella – concludono - e, se ve ne fossero gli estremi, chiederne l’annullamento e un nuovo svolgimento. Del resto il conflitto di interessi del Consigliere Iacopi esisteva nel momento più delicato: quello della gara. Agire ora è come chiudere la stalla quando i buoi sono scappati”.