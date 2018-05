Mione: "Una squadra di pronto intervento per migliorare il decoro della città"

Sarzana - Val di Magra - Paolo Mione non risparmia critiche all'amministrazione uscente in merito alla questione del decoro urbano.

“Assistiamo quotidianamente ad esempi di degrado urbano e progetti insoluti: l’armonia del centro storico e della periferia si perde nelle promesse disattese dell’attuale amministrazione. Molti commercianti si attivano con iniziative di gruppo per migliorare vie e piazze, con fioriere e illuminazione, e spese a loro carico, aggrappati ad una sorta di autogestione che sottrae loro tempo, denaro ed energie”.

Mione ha delineato nel progetto per Sarzana un programma di pulizia costante e quotidiana della città.

”Vogliamo partire dalle piccole cose che oggi mancano: il decoro urbano quotidiano, per esempio. Pulizia delle strade e manutenzione costante - aggiunge - uno dei primi tratti distintivi della nostra amministrazione sarà la costituzione di una squadra di pronto intervento che possa entrare in azione, entro 48 ore dalla segnalazione, per riparare, ripristinare e aggiustare. Questo nella consapevolezza che intervenire in maniera tempestiva faccia risparmiare denaro alle casse comunali e consegni ai sarzanesi una città più bella. Rivedremo e riorganizzeremo la raccolta differenziata costituendo dei punti di deposito senza limiti di giorno e ora in modo da incontrare, con più facilità, le esigenze dei cittadini. In altre città, come la vicina Parma, che ha altissime percentuali di differenziata, si fa e noi non saremo da meno. Abbiamo pensato ad una card che identifichi utente e materiale conferito, con sgravi sulla tassazione relativa ai rifiuti per gli utenti virtuosi che riciclano correttamente. Il rifiuto diventa una risorsa da riconvertire. Queste idee non ci sembrano di così difficile attuazione. Crediamo fortemente che dalla collaborazione tra cittadini e amministrazione possa nascere un approccio costruttivo e innovativo fondamentale per la rinascita di Sarzana. Noi siamo a disposizione, e siamo convinti che questa strategia rappresenti una chiave di svolta per la città”, conclude Mione.