Mione: "Sarzanastock è stata una grande festa per tutti i giovani"

Sarzana - Val di Magra - "SarzanaStock l'evento che rivoluzionerà Sarzana" ha veramente rivoluzionato Sarzana. Più di 1000 persone nell'arco della giornata di ieri hanno invaso la Cittadella per assistere all'iniziativa culturale organizzata dai giovani che sostengono la mia candidatura a sindaco

Otto band composte da giovani sarzanesi si sono alternate sul palco dal pomeriggio fino a mezzanotte in un contorno di arte ,pittura e poesia



Gli organizzatori Clarke Ruggeri Elena Sacchelli, Matteo Lombardi ,Edoardo Castaldi, Niccolò Lippi , Michael Elisei Serena Vergassola ,Samuela Mione hanno dimostrato che a Sarzana si possono fare arte cultura e musica partendo dal basso e coinvolgendo altri giovani con l'entusiasmo che i giovani hanno e che noi meno giovani dobbiamo incoraggiare.

Eventi di questo tipo devono essere organizzati in collaborazione con l'amministrazione comunale più volte all'anno in modo da permettere ai giovani di esprimersi , farsi conoscere socializzare in maniera sana e spontanea senza obblighi di appartenenza a associazioni o inutili complicazioni burocratiche che disincentivano e impediscono di fatto , come è successo per il palco De Andrè, la fruibilità degli spazi a loro dedicati



Ci tengo a sottolineare che nonostante un numero così alto di persone intervenute ,l'evento si è svolto senza alcun tipo di problema di ordine pubblico o di decoro : è stata una grande festa : un successo per i giovani di Sarzana e per Sarzana



Paolo Mione