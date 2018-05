Mione: "Possiamo arrivare al ballottaggio"

Ecco il point in Piazza Matteotti per le tre liste a sostegno dell'ex presidente del consiglio comunale.

Sarzana - Val di Magra - Inaugurato stamani a Sarzana, in Piazza Matteotti, il secondo point elettorale delle tre liste (Sarzana per Sarzana, Sarzana nova e Sarzana vola) che sostengono la candidatura a sindaco di Paolo Mione, ex presidente del consiglio comunale ed ex esponente di quel Pd che ha la sua sede sarzanese proprio a due passi dal nuovo presidio dei Miones. "Il point di Piazza Calandrini è una sede operativa, questo invece ha più un valore di rappresentanza", spiega Mione. Un centinaio i simpatizzanti che hanno preso parte al taglio del nastro, foraggiandosi poi senza risparmio al generoso buffet. "E ci sono pochi candidati, questo perché nelle nostre liste c'è gente che lavora e a quest'ora non può venire", osserva il candidato, tanto per rimarcare come la buona entità della folla non sia stata 'gonfiata' di tanti che corrono per sedere in consiglio.



"Stiamo avendo grande riscontro, abbiamo fatto liste di qualità e la gente sta cominciando ad apprezzare la nostra idea di una politica propositiva - continua Mione -, fatta di idee di cambiamento sostanziose e sostanziali".



Mione è fiducioso: "Possiamo arrivare al ballottaggio. Credo che rappresenteremo anche un'alternativa al Partito democratico anche per chi magari alle elezioni politiche ha votato centrodestra. Siamo pronti, vogliamo fare il meglio per la città. Con qualità e senza vincoli di partito".