Mione: "Comune non chiuda la materna Lalli fino al 28 aprile"

Sarzana - Val di Magra - Mi faccio carico delle istanze sollevate da alcune mamme della scuola Lalli del nostro Comune. Chiudere quell’importante servizio dal 18 al 28 aprile, compresi, significa mettere a dura prova le famiglie, chi lavora, chi non ha la disponibilità economica per potersi pagare una baby-sitter o chi non può fare affidamento su nonni, parenti o amici. Spesso il Centrodestra, di cui fa parte il Sindaco Ponzanelli, si fa paladino della famiglia e non perde occasione per celebrarla, come se poi fosse un qualcosa di parte. Tutelare e agevolare le famiglie non vuol dire partorire slogan e far defluire fiumi di parole. Significa, per un Comune, compiere atti amministrativi concreti che risolvano i piccoli e grandi problemi delle famiglie e che ne agevolino la quotidianità. Per questo, con queste poche righe che vogliono essere quasi una lettera aperta, chiedo al Sindaco di intervenire per limitare i giorni di chiusura durante le festività pasquali e il ponte per la Liberazione. Questo per andare incontro alle esigenze dei genitori della Lalli. Risolto questo problema contingente ci sarà modo, in seguito, di appurare quali siano stati i motivi per cui si è scelto di stravolgere il calendario delle chiusure con scarsissimo preavviso e dunque evitare che ciò si ripeta.



Paolo Mione

Consigliere comunale

Sarzana per Sarzana

Italia in Comune