Mione, Battistini e Fantini: "Sindaco pretenda dimissioni Iacopi, indegno del ruolo che ricopre"

Sarzana - Val di Magra - Riceviamo dai consiglieri di Italia in Comune



Chi siede nelle istituzioni ha il dovere di portare il massimo rispetto al Presidente della Repubblica Italiana. Emilio Iacopi, capogruppo in Consiglio a Sarzana, dal giorno del suo insediamento ha abituato tutti ai suoi sproloqui sconclusionati e alle sue boutade da squallido avanspettacolo.

Questa volta, però, Iacopi si è spinto decisamente troppo oltre definendo Mattarella “traditore della patria”.

Tralasciando il fatto che l’Articolo 278 del Codice penale punisce chi offende l’onore e il prestigio del Presidente della Repubblica, politicamente ciò di cui si è macchiato Iacopi è un atto molto grave.

Crediamo, dunque, che nessuno possa tacere davanti a un episodio del genere, tantomeno il Sindaco. Cristina Ponzanelli, che deve assumersi la piena responsabilità dell’accaduto e pretendere le dimissioni di un Consigliere che, evidentemente, non è degno di ricoprire il ruolo che ha.

Il Comune e’ espressione e Istituzione fontamentale della nostra Repubblica, come sancito dall’articolo 114 della Costituzione.

L’aula del Consiglio Comunale ne e’ l’altrettanto importante luogo di espressione democratica.

Per questa ragione presenteremo, come gia’ avvenuto nel Comune di Luni, una Mozione che impegni il Sindaco Cristina Ponzanelli a esporre, nell’aula consiliare, la foto ufficiale del Presidente della Repubblica, per altro gia’ presente, per legge, nel suo ufficio.



Italia in Comune



Francesco Battistini

Consigliere Regionale



Paolo Mione

Consigliere Comunale Sarzana



Andrea Fantini

Consigliere Comunale Luni