Minacce a Ridolfi su Facebook, la solidarietà di Costa

Sarzana - Val di Magra - “Per gli esponenti del M5S di Castelnuovo Magra e altri sinistri ambienti si dovrebbe ancora perseguitare gli avversari politici, al punto da evocare orrendi penzolamenti e magari altre torture”. Il presidente di Liguria Popolare Andrea Costa commenta così il post apparso oggi – e poi rimosso – sulla pagina Facebook di una cittadina castelnovese, estranea alla competizione elettorale, che recitava “appesi dovete stare” in riferimento al candidato sindaco Matteo Ridolfi e che ha ricevuto anche un like da una candidata del Movimento Cinque Stelle.



“Se questo è ciò che gli avversari di Matteo Ridolfi possono offrire ai castelnovesi per il futuro del loro comune, beh, allora la vittoria di Ridolfi Sindaco è certa, - prosegue il consigliere regionale - così come è certo che gli elettori puniranno duramente al voto chi anziché pensare a risolvere i problemi della propria comunità, a ricercare risposte efficaci per la povera gente, per il turismo, per la viabilità, per l’ambiente, e così via, vorrebbe farci tornare indietro, ad anni bui di cui nessuno sente certo più il bisogno. Se questa è la lezione di democrazia che gli avversari di Ridolfi sanno mettere in campo a 5 giorni dal 25 aprile, povera Castelnuovo e povera Italia!. Solidarietà a Matteo Ridolfi e coraggio ai candidati di Castelnuovo Cambia, il mio augurio è che insistano a parlare dei problemi della gente e a non curarsi di chi offende, denigra, minaccia”.