Michelucci su Iacopi: "Ponzanelli difenda storia di Sarzana e dell'Italia"

Sarzana - Val di Magra - “Ancora una volta, per l'ennesima volta starà ridendo perché si parla di lui. Sindaco non si trasformi in un "chi?” difenda la storia della città di Sarzana, dell'Italia intera”. Così il consigliere regionale di Italia Viva Juri dopo l'ultimo post su Facebook a tema 25 Aprile dell'esponente leghista Emilio Iacopi (QUI). “La città – aggiunge Michelucci - può essere governata anche senza il sostegno di taluni personaggi. Aggiungo che a mio avviso si rende necessario un consiglio comunale straordinario, non per discutere del "chi" leghista, ma per ribadire quei valori su cui fonda Sarzana e la sala dove siedono gli stessi consiglieri comunali. Valori che unanimemente devono essere sposati da tutto il consiglio”.