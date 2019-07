Michelucci e Righello: "Primi licenziamenti Grancacasa, paura per il sito di Sarzana"

Sarzana - Val di Magra - “L’assessore Berrino riapra il tavolo su Grancasa, lo renda e permanente e coinvolga le opposizioni. Anche il Comune di Sarzana faccia la sua parte”. Lo chiede il vicecapogruppo del Partito Democratico Juri Michelucci, dopo il recapito delle prime lettere di licenziamento ad alcuni lavoratori del punto vendita di Cairo Montenotte e di Sarzana. “Ai licenziamenti nel savonese – spiega l’esponente del Pd – dopo 24 ore sono seguiti quelli nella nostra provincia. Non possiamo attendere oltre e quindi bisogna intervenire per discutere della ricollocazione di queste persone. La Regione non perda tempo e, tramite un tavolo di lavoro, elabori, con l’aiuto di sindacati e forze di opposizione, una strategia per consentire a chi oggi rischia il licenziamento di trovare un’altra sistemazione. Su Sarzana, in particolare, ho già proposto da tempo un tavolo comunale con maggioranza e opposizione, per capire sia possibile ricollocare i lavoratori di Grancasa (ma anche coloro che, negli ultimi mesi, sono fuoriusciti dalle strutture commerciali della zona) all’interno delle nuove attività che stanno aprendo sul territorio”.