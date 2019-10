Michelucci alla Leopolda, pioggia di critiche dentro il Pd

Sarzana - Val di Magra - La sua presenza alla Leopolda aveva attirato l'attenzione di molti iscritti e simpatizzanti del Partito democratico anche nella giornata di ieri, ma con l'aumentare delle fotografie postate su Facebook sono cresciuti anche i toni e ben presto i commenti nei confronti di Juri Michelucci, consigliere regionale che è ancora formalmente un esponente del Pd, sono saliti di tono.

La presenza di Michelucci alla convention renziana di Italia viva è stata bollata senza mezzi termini come un tradimento e in poche ore il polverone politico è cresciuto a dismisura.

"Non mi interessano le polemiche, in questi anni ne ho sentite troppe. Ahimè, queste sono la tolleranza e l’inclusione di alcuni membri del Pd. Mi danno del disonesto perché vado ad ascoltare la Leopolda. Amici e compagni, gli avversari sono la destra, Toti e Salvini!", replica Michelucci contattato da CDS.



Se il consigliere regionale, che faceva parte di quella che era l'area renziana del partito di Via Lunigiana, rimarrà o meno all'interno del Partito democratico è una questione che verrà chiarita con ogni probabilità nei prossimi giorni, ma per il momento bisogna registrare la sua presenza alla Leopolda insieme a molti renziani spezzini e le critiche ricevute dai colleghi di partito. Commenti che non tengono conto di quello che Michelucci aveva annunciato nei giorni in cui Paita, Cavarra, Pecunia e altri rendevano noto la loro scelta di lasciare il Pd e aderire a Italia viva, ovvero che, prima di sciogliere le riserve sul suo futuro, Michelucci avrebbe osservato che cosa sarebbe accaduto all'interno del Pd e che sarebbe andato all'appuntamento fiorentino di questo fine settimana per valutare da vicino il progetto politico di Matteo Renzi.



Con quello che è accaduto nelle ultime ore l'impressione è che Michelucci e il Pd spezzino siano pronti a viaggiare su due binari differenti.