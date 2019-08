Michelucci a De Ranieri: "Sbeffeggia l'impegno di centinaia di cittadini e di suoi colleghi amministratori"

Sarzana - Val di Magra - "Voglio complimentarmi con il sindaco De Ranieri per l'eleganza istituzionale con la quale ha apostrofato l'impegno di territori, anche a lui limitrofi, contro l'implementazione dell'impianto di Saliceti". Lo scrive in una nota Juri Michelucci consigliere regionale del Partito democratico che prosegue: "Questa sua presa di posizione non soltanto sbeffeggia l'impegno di centinaia di cittadini e di suoi colleghi amministratori nella battaglia civile che stanno conducendo in difesa della vivibilità e del benessere delle loro comunità ma, aggiungo, se davvero la ritiene "una cagata pazzesca" è molto probabile che sappia cose che noi non conosciamo. Ovvero, per esempio, che è già tutto deciso, che il biodigestore si farà e che pertanto è vana qualsiasi forma di protesta".

"Certo è facile - conclude - spingersi in simili affermazioni quando il problema riguarda altri e quando si sa di aver le spalle ben coperte da amministrazioni sovraordinate di segno amico. Tuttavia l'etica di un sindaco imporrebbe attenzione verso chi sta conducendo un percorso a difesa delle prerogative del proprio territorio, ma la mancanza di rispetto per i territori limitrofi pare ormai un' abitudine per de Ranieri, non nuovo in questo ruolo".