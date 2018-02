Michelucci: "Valorizziamo i volontari del soccorso"

Sarzana - Val di Magra - Ho incontrato i volontari della Pubblica Assistenza di Sarzana. È stata una bella occasione di confronto in merito a misure che possano essere d’aiuto al mondo del volontariato e che valorizzino lo straordinario lavoro che portano avanti nei territori. Una realtà importantissima per la nostra comunità, con circa 3000 soci e 150 volontari. Come Pd in regione abbiamo portato avanti una battaglia significativa per l’esenzione del bollo auto sui mezzi delle PA, traguardando un risultato non scontato. Continueremo a lavorare anche sulla questione relativa ai pedaggi autostradali in modo che si possano prevedere almeno delle agevolazioni per i mezzi di soccorso. Inoltre subito dopo le elezioni, vorrei aderire ad una vera e propria giornata da volontario osservatore. Ovvero un’occasione da trascorrere al fianco dei volontari, per poter conoscere da vicino il loro impegno quotidiano e per rendersi conto, ancora di più, di quanto siano indispensabili per il bene delle nostre comunità. Un modo per valorizzarne il lavoro e per mettere al centro anche dell’agenda politica, le loro istanze e le loro necessità.



Juri Michelucci