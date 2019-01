Michelucci: "Torri pensi a governare e a risolvere i problemi"

Sarzana - Val di Magra - “L’assessore Torri la smetta di scaricare su altri la responsabilità. Il ritornello della città in ginocchio, cosa peraltro falsa, non può certamente essere una motivazione valida di fronte a ciò che sta avvenendo nelle ultime settimane". Questa la replica di Juri Michelucci all'esponente della Lega che ieri aveva risposto alle sue critiche (QUI) sul tema della sicurezza.



"Perché l’assessore - sottolinea il consigliere regionale - non dice con chiarezza che i progetti che sta portando avanti sul piano di videosorveglianza sono quelli avallati dalla precedente amministrazione? È così difficile ammetterlo? La favola dell'eredità ricevuta ha il fiato corto. Avete parlato per mesi di Comune in dissesto, di milioni di debiti che si sono poi rivelati inesistenti.

La verità è che la politica del “c’è un nuovo sceriffo in città” non solo non funziona ma ha generato un’aspettativa nei cittadini che ora non siete in grado di onorare. Si preoccupi di governare e di trovare nuove soluzioni ai problemi della sicurezza, senza continuare questa stucchevole litania dell'eredità difficile".