Michelucci: "San Bartolomeo in condizioni di incuria preoccupanti"

Sarzana - Val di Magra - “Basta fare un giro intorno alla struttura del San Bartolomeo per prendere atto dello stato di incuria e, in taluni casi, di mancata manutenzione, in cui versa: sporcizia e residui di rifiuti abbandonati, grondaie marcite, cornicioni pericolanti danno l'idea del totale disinteresse e della trascuratezza in cui è lasciato il nosocomio sarzanese". Lo afferma il consigliere regionale del Pd Juri Michelucci, aggiungendo: "Evidentemente la fatiscenza del Sant'Andrea non era sufficiente. Bisognava far precipitare nel degrado anche una struttura oggettivamente molto più nuova e moderna che avrebbe potuto essere un fiore all'occhiello per il nostro sistema sanitario provinciale. Mi continuo a chiedere in che modo si stiano gestendo le risorse economiche destinate alla sanità. Perchè i servizi languono, le strutture decadono e le tasse aumentano. Il governo della regione e la politica aziendale della Asl hanno prodotto questa condizione vergognosa. Per quanto tempo ancora si pensa di continuare a far finta che tutto vada bene? L'obiettivo è far cadere a pezzi anche il San Bartolomeo? Le risorse non mancano. Sono mal gestite. Perchè manca una politica di prospettiva, perchè l'incapacità regna sovrana e perchè chi governa lo fa nell'esclusivo interesse della sua parte politica, senza curarsi minimamente dei cittadini fruitori dei servizi”.