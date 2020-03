Michelucci: "Regione sospenda canoni demaniali per aziende che lavorano sul Magra"

Sarzana - Val di Magra - "La situazione che stiamo vivendo metterà a dura prova l'economia ligure in tutti i suoi settori. Alla vigilia della stagione turistica la chiusura di gran parte delle attività e le necessarie misure di contenimento del contagio sono purtroppo preludio di una crisi ineludibile da cui riprendersi sarà difficilissimo. Servono moratorie e proroghe delle scadenze in ogni ambito, da quelle che riguardano direttamente le famiglie a quelle rivolte alle imprese. Molte sono nei poteri della Regione ed è necessario che si attivi al più presto per mettere a disposizione risorse e per prorogare termini che ad oggi non possono essere onorati". Lo afferma Juri Michelucci, consigliere regionale di Italia Viva. "La Regione può intervenire direttamente per sostenere quelle attività che operano sul fiume Magra, tra l'altro imprese che più volte in questi anni hanno rischiato di finire in ginocchio a causa delle ripetute alluvioni. Penso per esempio alla scadenza ad aprile dei canoni demaniali da cui si potrebbe partire per dare un segnale di vicinanza e attenzione alle imprese del settore. Su questo tema ho presentato una richiesta al Presidente Toti attraverso una apposita interrogazione. Servono prese di posizione forti e decise anche per infondere un minimo di ottimismo e di incoraggiamento a chi faticosamente sta tentando di resistere", conclude Michelucci.