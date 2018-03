Michelucci: "Regione si attivi per far completare barriere anti-rumore a Battifollo"

Sarzana - Val di Magra - "L'abitato di Battifollo nel comune di Sarzana, come è noto, subisce il faticoso disagio dell'adiacenza ad un tratto dell'autostrada A12 e del casello autostradale di Sarzana. Disagio poiché l'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare è particolarmente pesante e non adeguato ai limiti di legge". Così il consigliere regionale del Pd Juri Michelucci, che prosegue: "Negli anni solo una piccola porzione della tratta ha visto il posizionamento di pannelli fono-assorbenti, non sufficienti, tuttavia, a sollevare tutto l'abitato dal problema del rumore continuo. Ho chieso pertanto alla giunta con un'apposita interrogazione di attivarsi nelle sedi opportune e per quanto di sua competenza affinché si possa procedere al completamento delle barriere anti-rumore. Non è giusto che il quartiere di Battifollo subisca un simile disagio senza che si progettino soluzioni concrete per migliorare la quotidianità dei residenti”.