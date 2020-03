Michelucci: "Pubbliche assistenze senza mascherine, rivolgo un appello alle istituzioni"

Sarzana - Val di Magra - "Servono al più presto Dpi per la Pubblica Assistenza di Sarzana, ma presumo per tante pubbliche assistenze, affinché possano continuare a svolgere un servizio essenziale in piena sicurezza. Il rischio, diversamente, è la loro chiusura in questa fase emergenziale con incalcolabili ripercussioni sui cittadini". Così Juri Michelucci, sarzanese e consigliere regionale di Italia Viva: "È impensabile che i volontari non vengano dotati di mascherine. Si tratta di una priorità come quella per chi lavora nel servizio sanitario e nelle farmacie. Rivolgo un appello a tutte le istituzioni, regione in primis, affinché vengano dotate al più presto tutte queste realtà, del materiale necessario per poter continuare a lavorare a stretto contatto con i malati. Il blocco della loro attività non deve assolutamente avvenire perché implicherebbe l'aggravamento di una situazione gestionale dei malati e dei loro trasferimenti, già di per sé molto precaria. Bene la cordata di solidarietà che sta crescendo tra i cittadini, ma le istituzioni devono fare la loro parte attiva. Il personale medico sanitario deve giustamente avere priorità ma devono averla anche queste realtà volontarie che operano sui territori".