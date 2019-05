Michelucci: "Profondo radicamento del Pd sarzaneze, ripartiamo da questo"

Sarzana - Val di Magra - "Colgo l’occasione del risultato elettorale per una riflessione che a mio parere più generale. In provincia il risultato del Partito Democratico segna una tenuta positiva, frutto di una composizione plurale delle liste che si è mostrato intelligente in un momento complessivo di oggettiva difficoltà per la nostra parte politica. Anche a Sarzana il risultato è stato positivo tenendo conto che meno di un anno fa abbiamo perso le elezioni". Bicchiere mezzo pieno per Juri Michelucci, nel giro di commenti sull'andamento della tornata elettorale di domencia: "Segnalo anche la positiva espressione delle preferenze che dimostra comunque un profondo radicamento del Pd sarzanese nel territorio e una riconoscibilità evidente tra la sua gente. Certamente il lavoro da fare è ancora lungo, non possiamo accontentarci. Ancor meno di fronte al fatto che, nella nostra città, la destra di Lega, Meloni, Casa Pound e Forza Nuova è vicina al 40 per cento. Di fronte a questo dato emerge la necessità di un lavoro su temi e progettualità che coinvolgano anche le forze più moderate per costituire una reale alternativa all'avanzata della destra. Credo che il Pd abbia in sè questa potenzialità e debba trovare la forza per esprimerla al meglio. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a questa campagna elettorale e tutti i cittadini che ci hanno consegnato la loro fiducia. Sarà nostro dovere non deluderla”.