Michelucci: "Problema di Crociata legato alle aree ferroviarie"

Sarzana - Val di Magra - Ero presente alla manifestazione dei cittadini di Crociata (QUI) e a parte i rimpalli di responsabilità che poco interessavano ai presenti, voglio sottolineare che il problema è legato alle aree di Ferrovie dello stato su cui questo ente dovrebbe garantire sicurezza ed evitare che si formino sacche di degrado.

So che non vi è una competenza diretta di Regione Liguria, ma in virtù di un accordo quadro fra Ferrovie e Regione dove anche lo stato in cui versano le stazioni è fondamentale e dato che Rfi si è dotato di una Struttura di Protezione Aziendale per la gestione degli asset chiederò immediatamente all'assessore Berrino di chiedere che le aree in questione siano ripulite e controllate al fine di garantire il benessere dei cittadini che abitano il territorio limitrofo.



Juri Michelucci

Consigliere regionale Partito Democratico