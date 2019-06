Michelucci: "Ponzanelli non lo sa che questi Freccia Bianca fermavano già a Sarzana?"

Sarzana - Val di Magra - "Era lo scorso dicembre quando chiesi all'assessore Berrino di non sopprimere le fermate di Sarzana dei treni Frecciabianca Roma – Genova. Oggi quella richiesta è stata resa definitiva. Si tratta, per la verità, di soli due convogli: quelli che partono alle 17.12 e alle 19 da Genova Brignole in direzione Roma". Lo scrive Juri Michelucci vicecapogruppo Pd in Regione Liguria che in una nota prosegue: "Una soluzione ottimale, soprattutto per i pendolari della Val di Magra che, quotidianamente, usano la tratta in questione, per recarsi al lavoro oppure all'università e che dallo scorso inverno usufruivano già di questo servizio".



"La scorsa estate - prosegue - ho presentato un'altra interrogazione per chiedere l’aggiunta di un treno mattutino che collegasse La Spezia a Sarzana e colmasse il vuoto esistente tra le 9 e le 12, agevolando quindi non solo i pendolari ma anche i turisti, costretti a vere e proprie levatacce per prendere i treni da e verso il mare. Auspico che l’assessore Berrino esaudisca anche quella richiesta, dal momento che, com’è noto, Sarzana non rientra tra le stazioni di fermata del 5 Terre Express (cosa che avevamo chiesto senza successo)".



"Resta poi ancora un nodo irrisolto sul fronte ferroviario - scrive ancora Michelucci -: il problema legato all'attuale sistema di prenotazione dei posti sui treni Frecciabianca. I passeggeri che prenotano il biglietto, infatti hanno la priorità sui posti a sedere e quindi i pendolari, che hanno l’abbonamento ma non il posto, sono spesso costretti fare gran parte del viaggio in piedi, soprattutto negli orari di punta. Per venire incontro alle richieste di chi tutti i giorni usa i treni per lavoro o per motivi di studio avevo chiesto di prevedere un numero di posti non soggetti a prenotazione, in modo che anche i pendolari potessero avere una piccola agevolazione e un miglioramento oggettivo delle condizioni di viaggio. Spero che l’assessore Berrino voglia tenere in considerazione questa proposta".



“Forse il sindaco Ponzanelli non lo sa ma questi due Freccia Bianca fermavano già a Sarzana. Infatti la fermata era stata istituita lo scorso anno per ovviare ai problemi causati ai pendolari dai lavori lungo la tratta. A dicembre le fermate dovevano essere soppresse ma grazie ad una mia richiesta all'assessore e al comitato pendolari v magra le fermate erano state mantenute. (Notizia apparsa a dicembre sulla stampa) Oggi con l'orario estivo vengono confermate”.