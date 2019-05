Michelucci: "Polemiche sterili su Portus Lunae. Sarzana pensi ad avviare distretto turistico"

Sarzana - Val di Magra - “Le polemiche suscitate dalla prossima inaugurazione della passerella ciclopedonale, meglio nota come il progetto Portus Lunae, sono del tutto sterili e fuori luogo. Si tratta di un'opera pubblica che porta con sé delle opportunità". Lo dichiara Juri Michelucci, consigliere regionale Pd. "Certamente non può essere considerata una panacea assoluta - prosegue - ma, e in questo mi sento di condividere la posizione del sindaco Silvestri, se supportata da una concreta messa a sistema delle potenzialità turistiche dell'intera Val di Magra può costituire un valore aggiunto importante. Lo strumento esiste ed è il distretto turistico. Le polemiche arrivano proprio dall'amministrazione che non sta facendo partire il distretto turistico. Perchè Sarzana non assume un ruolo per dare gambe al progetto? Hanno altre idee? Bene, ma è facile fare polemiche senza individuare soluzioni operative e idee concrete. La Val di Magra ha potenzialità enormi, si cominci a lavorare tutti insieme per valorizzarle, a partire dalle opportunità che arrivano dai singoli territori”.